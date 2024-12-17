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Мир

Пятая жена Петросяна показала редкую фотографию их подросшего сына

супруга Евгения Петросяна, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 01:52 Фото: Instagram/Bruhunova
Супруга российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фотографию сына Вагана перед школой, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram. Перед камерой Ваган позировал в коричневой пижаме, голубых носках и синих очках.

"Ваган и его сборы в школу с танцами и песнями", – подписала пост Брухунова.
супруга Евгения Петросяна, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 01:52

Фото: Instagram/Bruhunova

Отметим, что Брухунова младше супруга на 44 года. Петросян, по словам супруги, много времени проводит с общими детьми и женой. Старшему сыну Вагану – четыре года, младшей дочери Матильде недавно исполнился год.

Ранее Евгений Петросян рассказал о том, что в браке с молодой Татьяной Брухуновой исправляет ошибки прошлых лет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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