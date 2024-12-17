Пятая жена Петросяна показала редкую фотографию их подросшего сына
Фото: Instagram/Bruhunova
Супруга российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фотографию сына Вагана перед школой, сообщает Zakon.kz.
Снимками она поделилась в Instagram. Перед камерой Ваган позировал в коричневой пижаме, голубых носках и синих очках.
"Ваган и его сборы в школу с танцами и песнями", – подписала пост Брухунова.
Фото: Instagram/Bruhunova
Отметим, что Брухунова младше супруга на 44 года. Петросян, по словам супруги, много времени проводит с общими детьми и женой. Старшему сыну Вагану – четыре года, младшей дочери Матильде недавно исполнился год.
Ранее Евгений Петросян рассказал о том, что в браке с молодой Татьяной Брухуновой исправляет ошибки прошлых лет.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript