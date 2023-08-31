В Алматы рассказали, почему отменили концерт Галкина

В Управлении культуры Алматы объяснили отмену концерта российского артиста Максима Галкина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Концерт Максима Галкина должен был состояться в Алматы 6 октября во Дворце республики.

"Вы все должны понимать, что это коммерческий концерт. Во Дворце республики график всех мероприятий формируется заранее. Даты, которые они просили, заняты другими мероприятиями. Кроме того, они официально не заключили договор и начали продажу билетов. Этого делать нельзя", – заявил руководитель Управления культуры города Алматы Гани Майлибаев.

При этом он уточнил, что возможность проведения концерта могут рассмотреть, если организаторы выберут другую дату и официально заключат договор.

Ранее Максим Галкин пожаловался на отмену своих концертов в Казахстане. После в Астане ответили на обращение артиста из-за отмены концерта.

