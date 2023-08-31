Газовики подали в суд на Аллу Пугачеву
Фото: Instagram/alla_orfey
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" подало в суд на советскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву за долги, сообщает Zakon.kz.
На сайте суда сказано, что иск зарегистрирован 18 августа 2023 года.
Фото: mos-sud.ru
Однако нет информации, о какой сумме задолженности идет речь.
"Я не в курсе, не могу ничего сказать", — ответила РБК помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова.
Однако, по информации различных СМИ, речь идет о долге почти в 15 тыс. рублей (почти 75 тысяч тенге) за май и июнь.
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25 мая 2023 года сообщалось, что от Аллы Пугачевой требуют вернуть долг за участок в Подмосковье.
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