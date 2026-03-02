На Аллу Пугачёву обрушился шквал негатива после нового видео
Фото: Instagram/alla_orfey
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва записала видео, в котором радостно "разрешила" весну, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных 1 марта 2026 года в Instagram кадрах примадонна в светлом костюме и в окружении ярких цветов обратилась к подписчикам:
"Дорогие друзья. Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы все было у нас хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными, искренними словами: весну разрешаем!"
В комментариях на видео отреагировали муж Пугачёвой, юморист Максим Галкин (смайликами в виде сердца) и дочка Кристина Орбакайте воскликом: "Ура".
Часть комментаторов осыпали Аллу Пугачёву комплиментами:
- Алла Борисовна – икона.
- Алла Борисовна, вы – весна, которая приходит не по календарю, а по сердцу.
- С первым воскресеньем весны! Мы вас очень любим! Ждем весну, которая растопит теплом и светом сердца людей!
- Прекрасная!
Однако другие не оценили позитивного настроя артистки:
- Что из себя может представлять человек из крови и плоти? Что это из себя возомнило? Весна придет без вас через 100/1000 лет.
- А вы уверены, что небо мирное?
- Тут мир содрогается от взрывов, а она чувствует себя центром Вселенной. Весну разрешаем!
- Это сейчас очень неуместно.
- Почему не осуждаем Израиль за вторжение?
- Алла пришла в Израиль, ракеты полетели на Израиль. Алла пришла на Кипр, ракеты полетели на Кипр. Какая страна дальше, Алла?
- Весну – да, а войну??? Не слышали? Это другое???
- Вы вообще новости смотрели, какое мирное небо?
Между тем украинская певица Светлана Лобода оказалась в числе тех, кто был вынужден искать убежище во время обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Дубае она провела ночь на подземной парковке одного из торговых центров.
