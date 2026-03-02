На Аллу Пугачёву обрушился шквал негатива после нового видео

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва записала видео, в котором радостно "разрешила" весну, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных 1 марта 2026 года в Instagram кадрах примадонна в светлом костюме и в окружении ярких цветов обратилась к подписчикам:

"Дорогие друзья. Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы все было у нас хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными, искренними словами: весну разрешаем!"

В комментариях на видео отреагировали муж Пугачёвой, юморист Максим Галкин (смайликами в виде сердца) и дочка Кристина Орбакайте воскликом: "Ура".

Часть комментаторов осыпали Аллу Пугачёву комплиментами:

Алла Борисовна – икона.

Алла Борисовна, вы – весна, которая приходит не по календарю, а по сердцу.

С первым воскресеньем весны! Мы вас очень любим! Ждем весну, которая растопит теплом и светом сердца людей!

Прекрасная!

Однако другие не оценили позитивного настроя артистки:

Что из себя может представлять человек из крови и плоти? Что это из себя возомнило? Весна придет без вас через 100/1000 лет.

А вы уверены, что небо мирное?

Тут мир содрогается от взрывов, а она чувствует себя центром Вселенной. Весну разрешаем!

Это сейчас очень неуместно.

Почему не осуждаем Израиль за вторжение?

Алла пришла в Израиль, ракеты полетели на Израиль. Алла пришла на Кипр, ракеты полетели на Кипр. Какая страна дальше, Алла?

Весну – да, а войну??? Не слышали? Это другое???

Вы вообще новости смотрели, какое мирное небо?

Между тем украинская певица Светлана Лобода оказалась в числе тех, кто был вынужден искать убежище во время обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Дубае она провела ночь на подземной парковке одного из торговых центров.