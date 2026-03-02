#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

На Аллу Пугачёву обрушился шквал негатива после нового видео

певица Алла Пугачева, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 09:33 Фото: Instagram/alla_orfey
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва записала видео, в котором радостно "разрешила" весну, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных 1 марта 2026 года в Instagram кадрах примадонна в светлом костюме и в окружении ярких цветов обратилась к подписчикам:

"Дорогие друзья. Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы все было у нас хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными, искренними словами: весну разрешаем!"

В комментариях на видео отреагировали муж Пугачёвой, юморист Максим Галкин (смайликами в виде сердца) и дочка Кристина Орбакайте воскликом: "Ура".

Часть комментаторов осыпали Аллу Пугачёву комплиментами:

  • Алла Борисовна – икона.
  • Алла Борисовна, вы – весна, которая приходит не по календарю, а по сердцу.
  • С первым воскресеньем весны! Мы вас очень любим! Ждем весну, которая растопит теплом и светом сердца людей!
  • Прекрасная!

Однако другие не оценили позитивного настроя артистки:

  • Что из себя может представлять человек из крови и плоти? Что это из себя возомнило? Весна придет без вас через 100/1000 лет.
  • А вы уверены, что небо мирное?
  • Тут мир содрогается от взрывов, а она чувствует себя центром Вселенной. Весну разрешаем!
  • Это сейчас очень неуместно.
  • Почему не осуждаем Израиль за вторжение?
  • Алла пришла в Израиль, ракеты полетели на Израиль. Алла пришла на Кипр, ракеты полетели на Кипр. Какая страна дальше, Алла?
  • Весну – да, а войну??? Не слышали? Это другое???
  • Вы вообще новости смотрели, какое мирное небо?

Между тем украинская певица Светлана Лобода оказалась в числе тех, кто был вынужден искать убежище во время обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Дубае она провела ночь на подземной парковке одного из торговых центров.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
