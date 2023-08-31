200 потерявшихся детей, потасовки, пробки: что произошло в Актау 30 августа?

В Актау 30 августа 2023 года прошел масштабный концерт, который переполошил областной центр Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lada.kz, концерт состоялся вечером на набережной в 15 микрорайоне и был посвящен 60-летию крупной нефтяной компании.

В областном департаменте полиции сообщили, что во время мероприятия и после него к сотрудникам правоохранительных органов неоднократно обращались обеспокоенные горожане, потерявшие своих детей в толпе:

"С целью обеспечения безопасности на мероприятии было задействовано около 300 полицейских. Общее число поступивших обращений о пропаже детей составило 200. Возраст детей, нуждающихся в помощи, варьировался: от самого младшего, трехлетнего ребенка, до самого старшего, которому 15 лет. Важно отметить, что все дети были успешно обнаружены и переданы своим родителям в полной сохранности. Чтобы избежать их переохлаждения, дети были доставлены на автобусе в ближайший участковый полицейский участок. Весь процесс поиска и спасения занял от 15 минут до часа времени".

Также сообщается, что перед началом концерта между двумя женщинами произошла потасовка, которую сняли на видео.

Как отмечается, желающих посмотреть концерт было настолько много, что некоторые из них умудрились залезть на крышу остановки.

Выступление казахстанских исполнителей собрало 60-тысячную аудиторию, которая после себя оставила огромное количество мусора.

На концерте выступили звезды казахской эстрады: Ерке Есмахан, Raim, Yenlik, Qanay и другие артисты страны. По словам горожан, качество звука оставляло желать лучшего.

Автовладельцы рассказали о транспортном коллапсе на дорогах и о плохом звуке на концерте:

житель Актау Саламат: "Никогда в Актау не видел таких пробок. Мы стояли колонной машин, не двигаясь, ровно 40 минут. Дорога домой заняла полтора часа. Лучше бы пешком добрались до набережной";

"Никогда в Актау не видел таких пробок. Мы стояли колонной машин, не двигаясь, ровно 40 минут. Дорога домой заняла полтора часа. Лучше бы пешком добрались до набережной"; жительница Актау Екатерина: "Мы стояли не так далеко от сцены, но звук был просто ужасный. Ничего не было слышно. Почему организаторы не проводили накануне проверку звука?!"

По словам жительницы 15 микрорайона Мухаддас Аманжоловой, властям города стоит создать другую площадку для проведения концертов:

"Привычно наблюдать концерты возле амфитеатра, но вчера случилось нечто исключительное. Около 60 тыс. человек собрались там. Тысячи автомобилей были брошены вразнобой по 14 и 15 микрорайонам. Те, кто не проживает здесь, трудно понять, какое неудобство это нам приносит. По моему мнению, население города и области настолько увеличилось, что акимату следовало бы рассмотреть возможность проведения концертов в верхних микрорайонах, где дороги шире и есть подходящая инфраструктура".

Ранее Ерке Есмахан и Raim исполнили совместную песню под названием Bul mahabbat ("Это любовь") на концерте в газонефтяном месторождении Каламкас. Клип на композицию они презентовали 24 августа 2023 года.

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Судя по комментариям, которые оставили под видеороликами в соцсетях, беременная певица попросила не кричать людей, которые пришли на концерт в Каламкасе, потому что было шумно. Также пользователи Казнета отметили, что зрители могли вести себя покультурнее.