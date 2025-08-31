В Караганде на концерте потерялись дети

30 августа на центральной площади Караганды во время праздничного концерта по случаю Дня шахтера потерялись 235 детей, сообщает Zakon.kz.

За безопасностью следили свыше тысячи полицейских и 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК, передает пресс-служба министерства.

"Самым трогательным моментом стала забота о детях: в многолюдной толпе потерялись 235 малышей", – говорится в сообщении.

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции все они были быстро найдены и возвращены родителям.

"Полицейские наладили прямую связь с ведущими концерта, чтобы как можно скорее сообщать о найденных детях", – передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, был выделен специальный автобус, где ребята находились в безопасности и под присмотром, пока родители их не нашли.

Фото: пресс-служба МВД РК

Молодежь, достигшая 16-летнего возраста, в торжественной обстановке получила удостоверения личности и подарки ко Дню Конституции.