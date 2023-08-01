Что известно о центре, в котором произошло смертельное отравление детей?
Полное название соцучреждения
Коммунальное государственное учреждение "Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области.
Какая категория детей там находятся?
Дети с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями от 1,5 до 18 лет.
Какие услуги оказывается центр?
Гарантированный объем специальных социальных услуг (включает восемь услуг):
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-культурные;
- социально-экономические;
- социально-правовые услуги.
Сколько вообще детей в центре и живут ли они там?
По состоянию на 1 августа 2023 года в центре получают услуги 202 ребенка:
- 160 – проживают в условиях стационара;
- 42 – посещают отделение дневного пребывания в условиях полустационара.
Ранее стало известно, что в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло смертельное отравление. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.
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Позднее с заявлением выступила Генпрокуратура РК, где сообщили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.