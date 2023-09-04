Беременная Ерке Есмахан ответила на вопросы о токсикозе и гендер-пати

Накануне, 3 сентября 2023 года, известная казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопросы фолловеров в Instagram, которые спросили у нее о токсикозе, гендеп-пати и ожидать ли им еще совместных композиций с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim), сообщает Zakon.kz.

Совсем недавно артисты подтвердили слухи, которые ходили несколько месяцев. Причем сделали они это оригинально – 24 августа 2023 года Raim и Ерке презентовали клип под названием Bul mahabbat ("Это любовь"). В нем Есмахан предстала в обтягивающем платье, и показала округлившийся живот.

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По словам певицы, у нее не было токсикоза, и по сей день она ощущает себя так же, как и до беременности.

"И в весе не сильно прибавила. В общем, пока я молодец, тьфу-тьфу. Наверное, все интересное будет после родов", – отметила Ерке Есмахан.

На вопрос подписчиков, когда будет гендер-пати, артистка ответила, что муж против этого мероприятия. Есмахан пообещала, что еще раз попытается уговорить Raim провести торжество, но заранее предположила, что гендер-пати, скорее всего, не будет.

Также Ерке расстроила фанатов, что в ближайшее время они с мужем больше не планируют совместных песен и клипов. Она отметила, что их совместный клип вышел совсем недавно.

"Давайте пока насладимся этим. Качество требует большого труда", – написала Есмахан, намекнув, что Bul mahabbat не последняя их с мужем совместная работа.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Фолловеры также написали, что теперь всех беременных будут сравнивать с Ерке, на что она ответила, что от чистого сердца желает каждой казахстанке быть лучше нее.

"Мне важнее быть счастливой, нежели лучшей. У меня самооценка – топ. Мне не нужно одобрение других, что я лучшая. Я знаю, какая я. Пусть говорят, зато не сглазят", – подчеркнула Есмахан.

Вместе с тем одна из подписчиц написала, что хотела бы выйти замуж и забеременеть, как это произошло у певицы. Ерке пожелала ей и всем девушкам, которые мечтают об этом, поскорее встретить любимого.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Также у беременной артистки спросили, будет ли она давать концерты до самого рождения ребенка. По словам Ерке, предложений очень много, но ее графиком занимается директор, который и советует, какое предложение лучше принять, а от какого – отказаться.

Кроме того, фолловеры поинтересовались у Есмахан, пошел ли на занятия Муслим (сын певицы от первого брака). Она ответила, что сын находится с ней и Raim. По словам артистки, он еще не ходил на занятия, так как на это есть причины, о которых она в скором времени пообещала рассказать.

На вопрос подписчиков, ревнивый ли Raim, Ерке ответила: "Да", прикрепив фотографию маленькой девочки, которая сладко плачет.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Ерке и RaiM официально стали мужем и женой 4 апреля 2023 года в Турксибском районном отделе РАГСа.