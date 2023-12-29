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Ерке Есмахан посвятила пост мужу

Ерке Есмахан посвятила пост мужу Фото: Instagram/erke_esmahan
Накануне, 28 декабря 2023 года, популярная казахстанская певица Ерке Есмахан посвятила пост в Instagram мужу Раймбеку Бактыгерееву (сценический псевдоним Raim), сообщает Zakon.kz.

Артистка опубликовала серию снимков, сделанных, по всей видимости, в горах. В описании к посту Есмахан привела текст из песни "Жұбайлар жыры" Мухтара Шаханова, который посвятила супругу.

"В конце года решила побаловать перед народом мужа" – объяснила Ерке Есмахан.

Также певица обратилась к своей аудитории с вопросом: "Какую песню вы бы посвятили любимому человеку?"

В комментариях подписчики Ерке перечислили песни, которые бы они посвятили своим половинкам, а также пожелали артистке и ее мужу счастья и долгих лет совместной жизни:

  • "Будьте счастливы!"
  • "А вы, оказывается, поэтесса".
  • "Побольше таких счастливых пар!"
  • "Какое чудо! Живите долго, счастливо!"

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Ерке Есмахан опубликовала пост-обращение

14 декабря 2023 года Ерке Есмахан рассказала, что впервые после рождения второго сына вышла на прогулку. Подробности здесь.

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