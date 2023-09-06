Первым клятву произнес ее супруг, затем сама артистка. В какой-то момент девушка не сдержала слез.

– Я с тобой, моя Индира. Моя жизнь получает смысл. Я люблю тебя. Спасибо большое искусственному интеллекту за этот текст.

– В первом месяце наших отношений ты так искренне улыбнулся и сказал: "Спасибо тебе, я очень счастлив". И тогда я подумала, что хочу видеть это счастье в твоих глазах всю жизнь. Поэтому я обещаю тебе делать тебя счастливым каждую минуту, день месяц, год и века.