Шеф-повар Бурак Оздемир получил подарок от акима Туркестанской области

Популярный повар из Турции Бурак Оздемир впервые приехал в Казахстан и получил подарок от акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

О поездке в Туркестан фуд-блогер рассказал подписчикам на странице в Instagram еще 31 августа 2023 года. Повара сопровождала его мама.

В пресс-службе регионального акимата уточнили, что Оздемир приехал в Туркестан туристом. Кроме того, интересовался возможностью открытия ресторана в городе.

Он каждый день пешком гулял по городу и остался в восторге от увиденного.

Также аким аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, узнав о знаменитом туристе, пригласил его на встречу. Гостеприимные казахстанцы надели ему на плечи чапан и подарили сувенир в виде "тайказана".

Оздемир стал популярным в социальных сетях тем, что все его приготовленные блюда имеют огромные размеры.

На его Instagram-аккаунт подписаны 53 миллиона пользователей, а за его TikToк-аккаунтом следят 73 миллиона человек со всего мира.