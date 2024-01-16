Токаев принял акима Туркестанской области в Акорде

Касым-Жомарт Токаев 16 января 2024 года принял акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации Акорды, президент Казахстана заслушал отчет Сатыбалды о социально-экономическом развитии региона за 2023 год.

Из доклада Дархана Сатыбалды:

по основным макроэкономическим показателям в области наблюдается положительная динамика. Объем промышленного производства увеличился на 2,5% и превысил 1 трлн тенге. В целях развития обрабатывающей промышленности запущено 20 проектов на общую сумму 30,2 млрд тенге с созданием 594 новых рабочих мест;

в ближайшие пять лет планируется увеличить собственные доходы области на 100 млрд тенге;

по предварительным расчетам, объем валового регионального продукта в прошлом году составил 3,8 трлн тенге, объем продукции сельского хозяйства – 1,1 трлн тенге. По этим показателям область лидирует в стране.

Аким уточнил, что в результате диверсификации отрасли собран рекордный урожай – 3,3 млн тонн овощной и садовой продукции. Кроме того, внедряются новые подходы к сельскому хозяйству и водосберегающие технологии, способствующие повышению урожайности и экономии воды.

"Количество субъектов предпринимательства достигло 211 тысяч, произведено продукции на 1,6 трлн тенге. В то же время объем строительных работ составил 407,5 млрд тенге, введено в эксплуатацию 898,9 тысячи кв. м. жилья. Около трех тысяч семей получили новые квартиры". Дархан Сатыбалды

Также в 2023 году за счет бюджетных средств велось строительство 35 школ, из них 20 сданы в эксплуатацию. В рамках проекта «Комфортная школа» за три года будет построено 63 школ, рассчитанных на 49 тысяч учащихся.

"В области к 20 населенным пунктам были подведены новые водопроводы, обновлены ветхие системы в девяти селах. Завершилось строительство 62 газовых объектов, дополнительно к газу подключены 48 населенных пунктов". Дархан Сатыбалды

В заключении Касым-Жомарт Токаев поручил акиму системно и качественно реализовать меры по повышению благосостояния жителей и улучшению экономической ситуации в регионе. Поставлена задача продолжить работу по обеспечению динамичного развития Туркестанской области.

Ранее стало известно, что Токаев принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова.