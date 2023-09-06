Мурал памяти Дархана Джуза начали рисовать в Астане

В Астане начали рисовать мурал памяти Дархана Джуза (Darkhan Juzz), сообщает Zakon.kz.

Мурал планируют дорисовать 8 сентября и находится он по адресу: проспект Абая 11.

Мурал был воплощен в жизнь близкими друзьями Дархана. Проект поддержал местный художник – Асхат Орынбасаров, а также администрация города.

"Для молодежи Казахстана Дархан – музыкальный герой, и мы обязаны сохранить память о нем", – сказал один из друзей Дархана, Азат Абыкен.

Идея мурала представляет Дархана как самурая, но вместо оружия у него гитара, символ музыки, которой он раскрывал сердца своих поклонников. Круг же, окружающий образ, символизирует дом, а также тюркско-тенгринский символ мира.

Фото: предоставили друзья Дархана Джуза

Над эскизом мурала работали дизайнеры и граффити-художники из Алматы: Галымжан Балсары, Алпамыс Батыр и Дмитрий Сычев.

Напомним, что у Дархана вышел посмертный альбом под названием "aūe".

24 февраля 2023 года не стало известного казахстанского исполнителя Дархана Джунусбекова (Darkhan Juzz). Певец погиб на острове Пхукет в результате ДТП.