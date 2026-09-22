В Астане появился новый мурал
Фото: акимат Астаны
Новый мурал появился на фасаде жилого дома №55 по проспекту Абылай хана в районе Алматы в Астане, сообщает Zakon.kz.
Как передает официальный сайт городского акимата 22 сентября 2026 года, работы по созданию мурала полностью завершены. На нем изображена девушка в яблоневом саду.
"Сочные цвета и мягкие линии создают атмосферу уюта и гармонично сочетаются с зелеными насаждениями вокруг дома. Новый арт-объект стал ярким элементом городской среды, преобразив привычный облик улицы и добавив району современный визуальный акцент", – отметили в акимате.
31 августа сообщалось, что в районе Байконыр Астаны появился новый мурал с изображением кота.
В правительстве между тем 22 сентября обсуждали наказание за граффити. Предлагается ввести отдельную статью за это правонарушение.
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