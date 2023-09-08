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В США к 30 годам приговорили актера сериалов за изнасилования

голливудский актер телесериалов Дэнни Мастерсон Фото: wikimedia
Актера Дэнни Мастерсона, исполнителя главной роли в сериале "Шоу 70-х", приговорили к тюремному заключению сроком от 30 лет до пожизненного за изнасилование двух женщин, сообщает Zakon.kz.

Судья высшего суда Лос-Анджелеса Шарлейн Ф. Олмедо вынесла приговор 47-летнему Мастерсону, заслушав показания женщин о пережитых ими травмах и страданиях, сообщает The Guardian.

Приговор вынесли после того, как в мае присяжные признали Мастерсона виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании.

В ходе судебного процесса обвинители утверждали, что Мастерсон, видный деятель церкви Сайентологии, использовал свою роль в церкви, чтобы избежать ответственности за нападения.

Женщины, чьи показания привели к осуждению Мастерсона, утверждали, что он давал им напитки, после чего они теряли сознание, а затем насиловал их.

Прокуроры утверждали, что Мастерсон использовал свою известность в Церкви Саентологии, членами которой в то время были все три женщины, чтобы избежать последствий в течение десятилетий.

Двое из его обвинительниц утверждают, что церковь в течение многих лет отговаривала их от обращения в правоохранительные органы.

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