Учителя посадили за многократное изнасилование ученицы в Нидерландах

Бывший учитель начальной школы был приговорен к пяти годам тюремного заключения за неоднократное изнасилование ученицы в возрасте от девяти до 12 лет, сообщает Zakon.kz.

Суд также обязал его выплатить почти 60 тыс. евро в качестве компенсации за расходы на терапию и задержки в обучении, вызванные насилием, отмечает NL Times.

Известно, что 57-летний преподаватель лишился работы еще в 2018 году, но по причинам, не связанным с этой историей.

Что касается нападений на девочку, то они произошли в школе, бассейне и тематическом парке. О произошедшем жертва рассказала только спустя годы, но суд счел ее показания достоверными ввиду подробного, последовательного описания и записей психотерапевта. Вдобавок представленные доказательства включали рассказы свидетелей об изменениях в поведении в период насилия с 2015 по 2018 год, сообщение однокласснику с описанием неподобающих прикосновений и электронные письма отцу пострадавшей.

В итоге экс-учитель признался в связи с ребенком.

А между тем у нас, в Караганде, начался громкий процесс по делу мужчины, который женился на 15-летней школьнице. Отец девочки требует наказать свою бывшую супругу и ее мужа. Они способствовали заключению брака, но сейчас проходят как свидетели.