83-летний Аль Пачино передумал расставаться с молодой возлюбленной

7 сентября 2023 года в различных СМИ появилась информация о расставании известного американского актера Аль Пачино с молодой возлюбленной Нур Альфаллах. Однако позднее представитель звезды "Крестного отца" заявил, что стороны разрешили противоречия, сообщает Zakon.kz.

Летом 2023 года стало известно, что актер стал отцом в четвертый раз. Его возлюбленная родила сына, которого назвали Романом.

Примечательно, что, когда наследница богатой семьи была на восьмом месяце беременности, Аль Пачино потребовал от нее тест на отцовство. Артист был убежден, что бесплоден.

Позднее Нур Альфаллах подняла вопрос об опеке над трехмесячным сыном. На этом фоне возникли слухи о расставании пары.

Как пишет Page Six, они все еще вместе.

"Аль и Нур поговорили и достигли соглашения относительно их сына", – уточнил представитель актера.

Примечательно, что Аль Пачино никогда не был женат. А Нур ранее встречалась с Миком Джаггером.