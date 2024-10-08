84-летний Аль Пачино расстался с молодой возлюбленной
Фото: Instagram/nooralfallah
Знаменитый актер Аль Пачино, известный по роли в фильме "Крестный отец", как оказалось, уже не состоит в любовных отношениях. 84-летний сценарист больше не встречается с 30-летней возлюбленной Нур Альфаллой, сообщает Zakon.kz.
Подробностями личной жизни актера поделился его представитель. В разговоре с изданием People он уточнил, что именитого актера и продюсера связывает только дружба. Хорошие взаимоотношения, по его словам, помогут и далее воспитывать их общего сына Романа.
Напомним, что отцом в четвертый раз Пачино стал в 2023 году, тогда ему было 83 года.
Впрочем, по всей видимости, Альфалла скучать не будет. Ее уже заметили в обществе другого мужчины – 68-летнего комика и ведущего Билла Мара.
Ранее сообщалось, что американскую актрису Леди Гагу обвиняют в провале нового "Джокера". Фильм получил смешанные и отрицательные отзывы критиков.
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