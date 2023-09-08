В сети восхитились фигурой 55-летней жены Иосифа Пригожина

Российская эстрадная певица Валерия опубликовала 8 сентября на странице в Instagram фото с отдыха, сообщает Zakon.kz.

На снимке супруга бизнесмена Иосифа Пригожина предстала в раздельном купальнике, продемонстрировав идеальную, подтянутую фигуру.

"Жизнь полна сюрпризов – на два дня оказались в Дубае. Завтра уже в Москве", – подписала фото артистка.

Подписчики выразили восторг и восхищение от того, как можно так выглядеть в 55 лет.

Красотка! В прекрасной форме.

Просто пример многим! Валерия трудяга, спорт и йога и правильное питание! Молодежь может позавидовать.

Шикарная форма! Любая девочка позавидует!

Какая хорошенькая фигурка! Моя ровесница, но до вас мне далеко.

На вас можно и нужно равняться, как выглядеть отлично и жить на позитиве.

Идеальная! И купальник очень красивый! – пишут комментаторы.

Певица в интервью и соцсетях часто рассказывает о секретах своей стройности. Она строго следит за питанием, а также много времени посвящает тренировкам, занимается йогой.

У артистки трое детей от продюсера Александра Шульгина. В 2004 году исполнительница вышла замуж за Иосифа Пригожина. А в 2021 году Валерия впервые стала бабушкой.