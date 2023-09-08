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В сети восхитились фигурой 55-летней жены Иосифа Пригожина

Жена Иосифа Пригожина поразила всех стройной фигурой Фото: Instagram/valeriya
Российская эстрадная певица Валерия опубликовала 8 сентября на странице в Instagram фото с отдыха, сообщает Zakon.kz.

На снимке супруга бизнесмена Иосифа Пригожина предстала в раздельном купальнике, продемонстрировав идеальную, подтянутую фигуру.

"Жизнь полна сюрпризов – на два дня оказались в Дубае. Завтра уже в Москве", – подписала фото артистка.

Подписчики выразили восторг и восхищение от того, как можно так выглядеть в 55 лет.

  • Красотка! В прекрасной форме.
  • Просто пример многим! Валерия трудяга, спорт и йога и правильное питание! Молодежь может позавидовать.
  • Шикарная форма! Любая девочка позавидует!
  • Какая хорошенькая фигурка! Моя ровесница, но до вас мне далеко.
  • На вас можно и нужно равняться, как выглядеть отлично и жить на позитиве.
  • Идеальная! И купальник очень красивый! – пишут комментаторы.

Певица в интервью и соцсетях часто рассказывает о секретах своей стройности. Она строго следит за питанием, а также много времени посвящает тренировкам, занимается йогой.

У артистки трое детей от продюсера Александра Шульгина. В 2004 году исполнительница вышла замуж за Иосифа Пригожина. А в 2021 году Валерия впервые стала бабушкой.

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