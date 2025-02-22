#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
502.47
525.83
5.68
Культура и шоу-бизнес

Валерия попыталась "унизить" Иосифа Пригожина

Валерия попыталась &quot;унизить&quot; Иосифа Пригожина, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 23:43 Фото: Instagram/valeriya
Российская певица Валерия 22 февраля опубликовала шуточное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На кадрах она и ее супруг, продюсер Валерии Иосиф Пригожин играют в настольную игру "Скрэббл".

На видео Валерия спрашивает у мужа: "Готов к унижению?". 

"Унизить меня собралась, вот так и живем", – отвечает ей Пригожин.

В конце видео подписчики узнали, что обыграть супруга Валерии все-таки не удалось. 

"Ну игруны мы, что тут поделать! (Для двоих скрабл идеален). А вы любите дома играть в настольные игры? Если да, то какие?" – написала Валерия под постом. 

Ранее Иосиф Пригожин заявил о планируемом уходе певицы со сцены. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Поющий на грузинском языке Максим Галкин вызвал восторг у Пугачевой и фанатов
Культура и шоу-бизнес
01:06, 23 февраля 2025
Поющий на грузинском языке Максим Галкин вызвал восторг у Пугачевой и фанатов
Из грязи в князи: Шаляпин накинулся на 35-летнюю жену Петросяна
Культура и шоу-бизнес
21:37, 22 февраля 2025
Из грязи в князи: Шаляпин накинулся на 35-летнюю жену Петросяна
Раскатывающая тесто в домашнем халате Динара Сатжан восхитила Казнет
Культура и шоу-бизнес
20:41, 22 февраля 2025
Раскатывающая тесто в домашнем халате Динара Сатжан восхитила Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: