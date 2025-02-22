Валерия попыталась "унизить" Иосифа Пригожина
Фото: Instagram/valeriya
Российская певица Валерия 22 февраля опубликовала шуточное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На кадрах она и ее супруг, продюсер Валерии Иосиф Пригожин играют в настольную игру "Скрэббл".
На видео Валерия спрашивает у мужа: "Готов к унижению?".
"Унизить меня собралась, вот так и живем", – отвечает ей Пригожин.
В конце видео подписчики узнали, что обыграть супруга Валерии все-таки не удалось.
"Ну игруны мы, что тут поделать! (Для двоих скрабл идеален). А вы любите дома играть в настольные игры? Если да, то какие?" – написала Валерия под постом.
Ранее Иосиф Пригожин заявил о планируемом уходе певицы со сцены.
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