Валерия попыталась "унизить" Иосифа Пригожина

Российская певица Валерия 22 февраля опубликовала шуточное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На кадрах она и ее супруг, продюсер Валерии Иосиф Пригожин играют в настольную игру "Скрэббл".

На видео Валерия спрашивает у мужа: "Готов к унижению?".

"Унизить меня собралась, вот так и живем", – отвечает ей Пригожин.

В конце видео подписчики узнали, что обыграть супруга Валерии все-таки не удалось.

"Ну игруны мы, что тут поделать! (Для двоих скрабл идеален). А вы любите дома играть в настольные игры? Если да, то какие?" – написала Валерия под постом.

Ранее Иосиф Пригожин заявил о планируемом уходе певицы со сцены.

