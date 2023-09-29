Нестареющая Лариса Долина опубликовала трогательный пост, посвященный внучке
Публикацию в Instagram артистка посвятила своей внучке Александре, которой накануне исполнилось 12 лет.
"Моей Сашке 12… Трудно поверить… Но факт – вещь такая, с ним не поспоришь… Цельная, способная, активная и креативная, и любовь есть в сердце… Очень взрослая, иногда мне кажется, что я разговариваю со взрослой женщиной. Мы с Линой делаем все, чтобы она была счастливой. Как все подростки, максимализм во всем, желание доказать свою правоту, а не правду… Но при этом очень привязана к маме и ко мне… Обращается ко мне исключительно так: "Ба…" Мне нравится! Люблю всем своим "ба" сердцем! Пусть у тебя все получается, пусть рядом будут только те, кто тебя не использует, а умеет дружить и любить. Будь счастлива и здорова, моя бусинка! Я рядом всегда!" – трогательно обратилась к внучке Долина.
Подписчики певицы закидали ее и внучку комплиментами, а также присоединились к поздравлениям:
- "Красотки".
- "Да она уже выглядит как девушка".
- "Лариса Александровна – королева! Саша такая взрослая уже".
- "Мои поздравления и самые громкие аплодисменты в вашу честь. Как быстро время летит. Счастья Саше и вам".
- "Лариса, поздравляю с любимой внучкой! Саша замечательная – талантливая, стойкая, творческая, с характером… Как ты!"
- "С днем рождения, Сашенька! Пусть ее окружают только добрые и искренние люди. Огромного ей человеческого счастья и крепкого здоровья!"
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