Нестареющая Лариса Долина опубликовала трогательный пост, посвященный внучке

Публикацию в Instagram артистка посвятила своей внучке Александре, которой накануне исполнилось 12 лет.

"Моей Сашке 12… Трудно поверить… Но факт – вещь такая, с ним не поспоришь… Цельная, способная, активная и креативная, и любовь есть в сердце… Очень взрослая, иногда мне кажется, что я разговариваю со взрослой женщиной. Мы с Линой делаем все, чтобы она была счастливой. Как все подростки, максимализм во всем, желание доказать свою правоту, а не правду… Но при этом очень привязана к маме и ко мне… Обращается ко мне исключительно так: "Ба…" Мне нравится! Люблю всем своим "ба" сердцем! Пусть у тебя все получается, пусть рядом будут только те, кто тебя не использует, а умеет дружить и любить. Будь счастлива и здорова, моя бусинка! Я рядом всегда!" – трогательно обратилась к внучке Долина.