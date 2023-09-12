Глюкоза в модном купальнике свела с ума поклонников

37-летняя российская поп-певица Глюкоза 11 сентября на странице в Instagram опубликовала ряд фотографий с отдыха, на которых в очередной раз продемонстрировала шикарную фигуру, сообщает Zakon.kz.

"Пишите комплименты друг другу под этим постом", – обратилась она к подписчикам.

Однако комментаторы проигнорировали просьбу артистки и решили одарить ее любезностями.

Обалденная красотка.

Кошечка.

Огонь.

Все мои нескончаемые комплименты лишь в твой адрес, Натали.

Обалденно красивая девушка, – написали пользователи Сети, сопроводив отзывы многочисленными смайликами.

Стоит отметить, что обладательница премии MTV EMA 2003 часто радует фанатов откровенными снимками.

Однако бывают и негативные отзывы. Еще в 2018 году телеведущую высмеяли за слишком открытый купальник.

8 сентября 2023 года 55-летняя эстрадная певица Валерия также предстала перед публикой в раздельном купальнике.