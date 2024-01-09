Глюкоза после скандала с "голой" вечеринкой покинула Россию
В подписи к публикации исполнительница хита "А снег идет" заявила, что ее давняя мечта сбылась – она впервые на Сейшелах.
"Это сплошной восторг! Удивительная природа – ощущение, будто все вокруг написано великим художником. Единственный минус – погода. Сейчас здесь сезон дождей. Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. А солнышко, думаю, еще проглянет". Глюкоза
Пользователи Сети моментально отреагировали на новые фотографии любительницы откровенных нарядов.
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В основном комментаторы припоминали Глюкозе участие в "голой" вечеринке Ивлеевой:
- Зимой в клубе полуголая, на жарких островах в свитере... Логика...
- А что, теперь все "звезды" будут даже на югах ходить в свитерах?
- Все? Никакой эротики больше? Фуфайки?
- Наташка теперь боится раздеваться.
- Уж слишком утеплилась.
- Одетая? Уже хорошо.
Преданные фанаты же пожелали артистке хорошего отдыха и посоветовали не обращать внимание на злых подписчиков.
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Вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом "almost naked" прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и вызвала широкий общественный резонанс. Критику вызвали как концепция мероприятия, так и костюмы гостей.
На вечеринке присутствовали более 200 человек. Среди гостей числились Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган, Лолита Милявская, Анна Asti, Саша Спилберг и другие.
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Несмотря на публичные извинения, посетивших вечеринку российских "звезд" стали "отменять" – убирать из новогодних эфиров и штрафовать.
Кроме того, Лефортовский суд Москвы признал вечеринку "пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений".
Для Ионовой участие в вечеринке закончилось громким высказыванием продюсера Максима Фадеева. Он заявил, что более не хочет работать и вообще ассоциироваться с ней.