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Шакира удивила поклонников невероятной гибкостью

Шакира удивила поклонников невероятной гибкостью Фото: Instagram/shakira
46-летняя колумбийская певица Шакира на странице в Instagram показала процесс подготовки к выступлению на церемонии MTV Music Awards 2023, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с репетиции доказывают, что танцовщица с годами не теряет фантастическую физическую форму.

"Угадайте, из какой песни эта поза? Не могу дождаться вторника!" – спросила хореограф.

Поклонники отметили растяжку исполнительницы и на перебой оставляют хвалебные комментарии под публикацией.

В марте 2023 года сообщалось, что Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике.

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В конце 2022 года Шакира и футболист Жерар Пике официально развелись после 11 лет брака. Шакира неоднократно обвиняла футболиста в измене.

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