Айжан Байзакова ответила хейтерам

Казахстанский блогер Айжан Байзакова обратилась к ненавистникам и попросила не вмешиваться в ее жизнь. Особенно ее беспокоят мнения чужих людей о муже и сыне, сообщает Zakon.kz.

Муж Байзаковой, бизнесмен Нурбек, не является отцом ее ребенка Алана. Но, как отмечает инстадива, это не мешает их отношениям.

"Алан очень сильно любит Нурбека, и так же в обратную сторону. Он называет его папой по своему желанию. Называет так – потому что чувствует так! Нурбек дает ему всю любовь, от а до я. Не спит ночами, за руки ходит с ним по больницам, больше чем я переживает за его воспитание, за его чувства". Айжан Байзакова

Фото: Instagram/bayzakova

А тех, кто пишет обратное, блогер просит одуматься.

"Я, конечно, может и вышла замуж, стала, как вам кажется уязвимее, но мой характер никуда не делся. Еще раз прошу, не понимайте мою доброту за слабость". Айжан Байзакова

Фото: Instagram/bayzakova

Долгое время Байзакова скрывала свою личную жизнь, но в апреле 2023 года раскрыла имя мужа и опубликовала фото с ним.

"И, видимо, настал момент сделать так, чтобы интерес угас, и больше никто нас не фотографировал исподтишка", – отметила артистка тогда.

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А уже 10 июля 2023 года на странице в Instagram поделилась с подписчиками радостной новостью: она второй раз станет мамой.