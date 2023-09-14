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Концерты команды "Камызяки" отменили в Казахстане

Концерты команды "Камызяки" отменили в Казахстане Фото: Instagram/kamyzyakiofficial
В Казахстане отменили концерты команды "Камызяки", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки" команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки"", – говорится в сообщении. 

По вопросу возврата билетов просят обращаться к операторам, где была совершена покупка.

"Камызяки" должны были выступить в Астане 7 и 8 октября и 5 октября в Алматы. 

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