Лидеры стран ЦА посетили концерт "Вечер дружбы"

Лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана посетили торжественный концерт "Вечер дружбы", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в числе других глав государств-участников присутствовал на мероприятии.

Фото: Акорда

Пресс-служба президента опубликовала ряд фотографий.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, какие документы были подписаны по итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.