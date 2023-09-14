Лидеры стран ЦА посетили концерт "Вечер дружбы"
Фото: Акорда
Лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана посетили торжественный концерт "Вечер дружбы", сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в числе других глав государств-участников присутствовал на мероприятии.
Фото: Акорда
Пресс-служба президента опубликовала ряд фотографий.
Фото: Акорда
Ранее сообщалось, какие документы были подписаны по итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
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