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Лидеры стран ЦА посетили концерт "Вечер дружбы"

главы стран ЦА Фото: Акорда
Лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана посетили торжественный концерт "Вечер дружбы", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в числе других глав государств-участников присутствовал на мероприятии.

концерт

Фото: Акорда

Пресс-служба президента опубликовала ряд фотографий.

концерт

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, какие документы были подписаны по итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Центральная Азия
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