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Джо Байден пригласил лидеров стран ЦА на первый саммит "Центральная Азия - США"

Джо Байден пригласил лидеров стран ЦА на первый саммит "Центральная Азия - США" Фото: пресс-служба Белого дома
Американский лидер Джо Байден пригласил лидеров стран Центральной Азии на саммит в США "для обсуждения продолжения совместной работы и общих целей" во второй половине сентября, сообщает Zakon.kz

"Я с нетерпением жду предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой мы достигнем прогресса по наиболее важным проблемам в жизни наших народов", – написал Байден в пригласительном письме, которое опубликовал Forbes.

Встреча президентов стран Центральной Азии и США (СА5+1) намечена на 19 или 20 сентября в рамках Генассамблеи ООН, говорится в письме от 11 августа. 

Ранее сообщалось, что формат взаимодействия С5+1 начал свою работу в 2015 году. Участие в нем принимают США, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

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