Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" неожиданно женился

Один из самых востребованных российских актеров 34-летний Александр Петров удивил поклонников. На странице в Instagram 14 сентября 2023 года он заявил, что больше не холостяк – женился на девушке по имени Виктория, сообщает Zakon.kz.

К удивлению подписчиков, оказалось, что Петров женился не на актрисе Анастасии Милославской, с которой встречался несколько лет, а на совершенно другой девушке.

В подписи к фотографиям и видео Петров рассказал обо всем по порядку.

"Это Вика. Виктория Александровна Петрова. Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она – понимаешь в секунду. Я – публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и т.д. – поэтому и делаю пост – это моя жена Вика. Викуля. Она – лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное это главный текст в моей жизни. Простите, кому пока не сказал. Мы еще не успели". Александр Петров

Он добавил, что познакомились они случайно на улице.

"И вообщем-то через несколько встреч просто поженились. Сразу все поняв. Вика – не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова – моя жена! Я счастлив!" Александр Петров

В заключении он призвал всех верить в любовь и в мечты.

"По иронию судьбы мы расписались в Барвихе, прекрасный ЗАГС, спасибо сотрудникам. Всем желаю любви. Она всегда неожиданна. Если верил! По-настоящему. Ваш Саша. Очень счастливый! Верьте в любовь и в мечты!" Александр Петров

11 сентября 2023 года сообщалось, что исполнитель супергеройской роли "Капитан Америка" Крис Эванс тайно женился на актрисе Альбе Баптисте. Церемония бракосочетания прошла в их доме в штате Массачусетс. Гости, присутствовавшие на мероприятии, подписали соглашение о неразглашении и были без телефонов.