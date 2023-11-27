Главный герой сериала "Полицейский с Рублевки" устроил пышную свадьбу

Спустя почти два месяца после официальной и скромной росписи, знаменитый российский актер Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу, сообщает Zakon.kz.

Видео с праздничного мероприятия двукратный лауреат премии "Золотой орёл" разместил на личной странице в Instagram.

В подписи к ролику кратко обозначены лишь имена молодоженов: "Саша + Вика".

Гостями свадьбы стали более двух сотен человек. По данным различных СМИ, свадьба обошлась звездной паре в 25 млн рублей (более 130 млн тенге).

Как отмечено в Telegram-канале "Не последние люди в городе", во время клятвы Александр плакал и пообещал на следующий день после свадьбы сделать на груди татуировку с именем супруги.

Примечательно, что одно из главных событий в жизни актера разделило поклонников на два лагеря.

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А все из-за того, что актер долгое время встречался совсем с другой девушкой – актрисой Стасей Милославской, которая узнала о расставании с Петровым в тот же день, когда он объявил о своем новом статусе мужа.

Не верю я в такое. Да, мужик втюрился конкретно! Но оды любви он каждой пел, но в итоге всех некрасиво бросал.

Очень красивая история любви! Чудеса случаются.

Через год я уверена он ее бросит... Быт свое дело сделает.

Если финансы, вдохновение и идеи позволяют, то почему бы и да.

Показушник.

Эту "приличную" девушку совсем не смутило, что во время регистрации брака Стася была у него в доме? – отмечают комментаторы.

Петров исполнил главные роли в комедийном сериале "Полицейский с Рублёвки" и фантастическом фильме "Притяжение". В 2019 году Петров совершил крупный прорыв в карьере. Он появился в полнометражном фильме Люка Бессона "Анна" вместе с такими звездами мирового кино, как Хелен Миррен и Люк Эванс.