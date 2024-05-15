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В соцсетях завирусилось видео танцующих женщин из Краснодара

Ангелы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 06:16 Фото: pixabay
В социальных сетях распространяется видео танцующих женщин из города Краснодара, сообщает Zakon.kz.

Действие происходило 8 мая на праздничной церемонии открытия нового арт-объекта в виде ракеты. Но внимание зрителей привлек не сам объект, а местные жительницы в костюмах ангелов. По сценарию организаторов, они выступили с танцевальным номером.

"Мальчики смотрят "Евровидение", мужчины – танец краснодарских женщин", – стали шутить комментаторы.

Также их сравнили с бухгалтерией на корпоративе.

Недавно мальчик-бродяга российской эстрады Андрей Губин признался, что не теряет надежды в свои 50 лет найти спутницу жизни.

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