В соцсетях завирусилось видео танцующих женщин из Краснодара
Фото: pixabay
В социальных сетях распространяется видео танцующих женщин из города Краснодара, сообщает Zakon.kz.
Действие происходило 8 мая на праздничной церемонии открытия нового арт-объекта в виде ракеты. Но внимание зрителей привлек не сам объект, а местные жительницы в костюмах ангелов. По сценарию организаторов, они выступили с танцевальным номером.
"Мальчики смотрят "Евровидение", мужчины – танец краснодарских женщин", – стали шутить комментаторы.
Также их сравнили с бухгалтерией на корпоративе.
Недавно мальчик-бродяга российской эстрады Андрей Губин признался, что не теряет надежды в свои 50 лет найти спутницу жизни.
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