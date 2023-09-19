"Обожаю тебя": фигура супруги Павла Воли восхитила фанатов

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева на странице в Instagram 19 сентября 2023 года опубликовала новое видео в откровенном образе, чем порадовала подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Спортивный комментатор предстала перед зрителями в облегающем боди, туфлях на шпильке и шубе. Сделав несколько шагов вдоль бассейна, она сняла с себя верхнюю одежду и продемонстрировала стройную фигуру.

В описании к видео телеведущая отметила пользу движения.

"Мы все индивидуальны. 10000 шагов – не универсальная цифра. Но движение – это полезно. Не буду даже начинать перечислять все проблемы со здоровьем, риски которых снижает активный образ жизни". Ляйсан Утяшева

Она уточнила, что первое упоминание нормы в 10000 шагов появилось в японской рекламе шагомеров. И рассказала про одно интересное исследование.

"16000 пожилых женщин ежедневно пользовались шагомерами. Через 4 года ученые оценили здоровье всех участников. Женщины, которые проходили в день не более 2700 шагов, состарились на 41% быстрее. Скорость старения постепенно снижалась по мере того, как количество шагов возрастало до 7500. Итог: важно двигаться. Не зацикливаться на цифрах, а просто двигаться. Прогулка в парке, уборка, подъем по лестнице – все это вам точно не навредит". Ляйсан Утяшева

Видео не осталось незаметным и комментаторы оставляют восторженные комментарии звезде:

Какая идеальная. Как ловко на каблуках, идеал красоты.

Ляйсан, ты мега крутая!

Нет, ну как можно быть такой красивой! Вы прекрасны и душой, и телом.

Какие ножки.

Ляська – ты бомбочка.

Бесподобная.

В марте 2023 года Утяшева трогательно обратилась к Павлу Воле в день рождения: тогда чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике опубликовала в Instagram видеопоздравление супруга.