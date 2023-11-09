Жена Павла Воли померилась шпагатами с Волочковой

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева уже не первый год ведет кулинарное шоу "Дерзкая готовка". Среди ее гостей часто встречаются знаменитые личности. В этот раз пригласили эпатажную балерину Анастасию Волочкову, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии поведала сама танцовщица на странице в Instagram еще 8 ноября 2023 года.

Волочкова поблагодарила Утяшеву за душевный разговор.

"Встретившись с легендой российской гимнастики и спорта Ляйсан Утяшевой в ее программе "Дерзкая готовка", мы не пытались меряться шпагатами... У Ляйсан шпагат более грациозный, чем у меня. Но мы поговорили о том жизненном пути, который ей пришлось пройти в мире жестокого спорта, а мне – в мире не менее жестокого балета. У меня было ощущение, что это не интервью, а человеческий разговор двух близких по духу людей". Анастасия Волочкова

Фото: Instagram/liasanutiasheva

Комментаторы неоднозначно восприняли фотографии, отметив, что кухня не место для подобных упражнений.

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Но большинство заявили, что как 47-летняя Анастасия Волочкова, так и 38-летняя Ляйсан Утяшева могут похвастаться невероятной растяжкой.

В октябре 2023 года Волочкову высмеяли пользователи Сети из-за фотографии заслуженной артистки России в свадебном платье.