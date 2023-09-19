"Просто удручает": Баян Алагузова пришла в ужас от состояния "Казахфильма"

Крупнейшая киностудия им. Ш. Айманова, расположенная в Алматы, находится в ужасном состоянии. Условия в "Казакфильме" подвергла критике казахстанский продюсер Баян Алагузова, сообщает Zakon.kz.

Баян Алагузова посетила "Казахфильм" вместе со своей дочерью Айсауле Бакытбек и была поражена условиями внутри киностудии. Она поделилась своими впечатлениями на видео в Instagram, назвав состояние "Казахфильма" "страшной картинкой", которая "просто удручает".

"Нахожусь в "Казахфильме", наблюдаю эту страшную картинку. Просто ужасная картинка "Казахфильма" которая удручает. Но я думаю, что скоро все исправится", - говорит на видео Баян Алагузова.

Ее дочь также выразила удивление, отметив, что каждый казахстанский артист, попавший на "Казахфильм", не может остаться равнодушным к его плачевному состоянию.





20 января 2023 года сообщалось, что киностудию "Казахфильм" планируют модернизировать. Об этом сообщал тогдашний министр культуры и спорта Асхат Оралов на коллегии Минкультуры и спорта. Он отмечал, что такие меры позволят создать новые условия и улучшить технические возможности отечественной киностудии.