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Культура и шоу-бизнес

"Я за светскость. А вы?" Баян Алагузова выступила с заявлением

Баян Алагузова, продюсер, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 16:50 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова оставила большой пост на странице в Instagram, ответив на критику из-за публикации о религиозном фанатизме, сообщает Zakon.kz.

Актриса уточнила, что раз ее пост на тему религиозного фанатизма так всколыхнул общество, то придется писать продолжение.

"Мои слова задели верующих, я приношу свои искренние извинения, я с уважением отношусь к каждому человеку и к каждой вере, пока это не вредит другому. Все те, кто обвиняет меня "в оскорблении чувств верующих", читайте внимательно: я сказала, что я против навязывания чуждых нашему народу догм, я против радикальной и фанатичной пропаганды, а не самой религии".Баян Алагузова

По ее словам, любой человек с аналитическим складом ума видит, к чему ведет слепое следование постороннему влиянию.

"Вы хотите, чтобы девочек выдавали замуж с 9 лет? Чтобы им запрещали получать образование или медицинскую помощь? Чтобы их били якобы "в целях профилактики от влияния шайтана"? Чтобы могли брать в жены, но не брать ответственность за нее? Чтобы могли легко бросать, трижды громко произнеся "талак"? Чтобы ваша дочь или сестра были не отдельной личностью, а просто приложением к кому-то? Чтобы она без разрешения не могла появляться в обществе или говорить? Чтобы не могла элементарно защитить себя и своих детей? Я категорически против этого!"Баян Алагузова

В заключительной части знаменитость особо подчеркнула, что "всегда топила и буду топить за наш национальный культурный код".

"Я никогда не поставлю ничего выше моих корней, предков и традиций. Это мой выбор и мой путь! Я за светскость! А вы?"Баян Алагузова

Ранее Алагузова перечисляла, какие требования ее дочь Айару Бакытбек предъявляет к своему будущему парню. Внушительный список вызвал противоречивые отзывы пользователей Казнета.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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