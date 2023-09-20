Илья Ильин сорвал овации на юбилее Александра Винокурова
Фото: Instagram/ilyailyinforever
Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин поделился с подписчиками на странице в Instagram видео с юбилея именитого велогонщика Александра Винокурова, сообщает Zakon.kz.
16 сентября 2023 года заслуженному мастеру спорта Казахстана исполнилось 50 лет. Илья Ильин вместе с супругой Татьяной присутствовали на празднике.
А уже 19 сентября Ильин опубликовал небольшой отрывок с мероприятия: на кадрах он пытается повторить танцевальные движения за профессиональным исполнителем. Стоит отметить, что его старания не прошли даром и танец заслужил бурные аплодисменты.
"Зажигали у брата на дне рождения! Саша, ты знаешь, как я тебя уважаю и ценю наши добрые, братские отношения! Ты уникальный человек, ты из тех, на кого я равняюсь! Еще раз с юбилеем тебя! Танцор, конечно, из меня так себе, но тем не менее!"Илья Ильин
Комментаторы оценили баттл и оставили лестные отзывы:
- Талантливый человек – талантлив во всем! Красавчик! Так держать!
- Красава.
- Жарайсың, Илья!
- Красавчик, Илюша.
- Есть еще порох в пороховницах.
- Это было круто! Браво!
- Настоящий казах.
- Зажигательно, молодцы.
4 сентября знаменитый штангист объявил своим поклонникам, что вскоре станет отцом второй раз. От первой жены у него есть дочь Милана.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript