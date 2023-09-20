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Илья Ильин сорвал овации на юбилее Александра Винокурова

Илья Ильин сорвал овации на юбилее Александра Винокурова Фото: Instagram/ilyailyinforever
Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин поделился с подписчиками на странице в Instagram видео с юбилея именитого велогонщика Александра Винокурова, сообщает Zakon.kz.

16 сентября 2023 года заслуженному мастеру спорта Казахстана исполнилось 50 лет. Илья Ильин вместе с супругой Татьяной присутствовали на празднике.

А уже 19 сентября Ильин опубликовал небольшой отрывок с мероприятия: на кадрах он пытается повторить танцевальные движения за профессиональным исполнителем. Стоит отметить, что его старания не прошли даром и танец заслужил бурные аплодисменты.

"Зажигали у брата на дне рождения! Саша, ты знаешь, как я тебя уважаю и ценю наши добрые, братские отношения! Ты уникальный человек, ты из тех, на кого я равняюсь! Еще раз с юбилеем тебя! Танцор, конечно, из меня так себе, но тем не менее!"Илья Ильин

Комментаторы оценили баттл и оставили лестные отзывы:

  • Талантливый человек – талантлив во всем! Красавчик! Так держать!
  • Красава.
  • Жарайсың, Илья!
  • Красавчик, Илюша.
  • Есть еще порох в пороховницах.
  • Это было круто! Браво!
  • Настоящий казах.
  • Зажигательно, молодцы.

4 сентября знаменитый штангист объявил своим поклонникам, что вскоре станет отцом второй раз. От первой жены у него есть дочь Милана.

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