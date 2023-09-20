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Итальянцы оценили казахстанский фильм Мurashka

фильм Мурашка Фото: Zakon.kz
Отечественный короткометражный фильм отмечен призом зрительских симпатий на международном фестивале Max3min, состоявшемся в Милане с 11 по 17 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В этом году Казахстан стал единственной страной с постсоветского пространства, чьи работы обратили на себя пристальное внимание избирательной европейской публики.

Художественный фильм Мurashka режиссеров Андрея Баранова и Нурсултана Нускабекова смог обойти соперников из США, Англии, Германии, Греции, Филиппин и других. Общее количество участников достигло порядка трех тысяч, в финал прошли лишь 50 работ.

Короткометражный фильм был показан 11 сентября 2023 года и посвящен теплым воспоминаниям прошлого. Сценарий ленты написан талантливым соотечественником Андреем Барановым совместно с режиссером Нурсултаном Нускабековым. Продюсером выступила известный журналист Шолпан Жабаева.

"Я знаю, что в Казахстане много талантливых киношников, о которых мир еще узнает. Мы целенаправленно готовили наш проект на казахском языке, чтобы мир услышал настоящий голос Казахстана". И наша команда не намерена останавливаться на достигнутом".Андрей Баранов


Фильм снимался практически без бюджета благодаря совместным усилиям команды и актеров. Общая стоимость проекта составила 78 тысяч тенге, при том, что бюджеты иных участников достигали десятков тысяч долларов. Спонсорами проекта стали такие крупные компании, как мировой журнал Rolling Stone, MilanArports, Istituto Polacco Roma, Institut Francais Milano и другие.

MAX3MIN – кинофестиваль короткометражных фильмов продолжительностью не более трех минут. Проект создан и направлен итальянско-аргентинским сценографом Мартиной Шмид.

MAX3MIN открывает окна для нетрадиционных историй, далеких от западно-ориентированного повествования, чтобы максимально отразить неоднородность участвующих фильмов и различные национальные культуры разных стран.

Фильм можно посмотреть на официальной странице конкурса, а также в социальных сетях участников: @ndrbrnv, @sholpanchello и @nursultan_nuskabekov

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