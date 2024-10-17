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Казахстанский фильм победил на фестивале в Америке

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 08:08 Фото: Instagram/gazeta_diapazon
Фильм "Шектеусіз үміт" стал победителем в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" кинофестиваля в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание "Диапазон" на своей странице в Instagram, режиссер фильма Марат Телеуов последние годы трудится в Алматы. Он известен по работе на телевидении в городах Актобе и Атырау. Будучи в телерадиокомплексе президента снял для Европы четыре документальных фильма о Казахстане, после чего был режиссером монтажа на "Казахфильме".

Что касается фильма-победителя, название которого переводится как "Безграничная надежда", то он снимался в Шымкенте. Все герои в нем и все происходящее – из реальной жизни.

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 08:08

Фото: Instagram/marat.teleuov

Повествование начинается с Марата Телгозы, старший сын которого родился с диагнозом ДЦП. Несмотря на врожденный недуг родители забрали его домой.

А другой казахстанский фильм Madina, о жизни матери-одиночки, покажут на кинофестивале Asian Film Festival Barcelona в Испании.

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