Казахстанский фильм победил на фестивале в Америке

Фильм "Шектеусіз үміт" стал победителем в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" кинофестиваля в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание "Диапазон" на своей странице в Instagram, режиссер фильма Марат Телеуов последние годы трудится в Алматы. Он известен по работе на телевидении в городах Актобе и Атырау. Будучи в телерадиокомплексе президента снял для Европы четыре документальных фильма о Казахстане, после чего был режиссером монтажа на "Казахфильме".

Что касается фильма-победителя, название которого переводится как "Безграничная надежда", то он снимался в Шымкенте. Все герои в нем и все происходящее – из реальной жизни.

Фото: Instagram/marat.teleuov

Повествование начинается с Марата Телгозы, старший сын которого родился с диагнозом ДЦП. Несмотря на врожденный недуг родители забрали его домой.

А другой казахстанский фильм Madina, о жизни матери-одиночки, покажут на кинофестивале Asian Film Festival Barcelona в Испании.