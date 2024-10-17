Казахстанский фильм победил на фестивале в Америке
Как передает издание "Диапазон" на своей странице в Instagram, режиссер фильма Марат Телеуов последние годы трудится в Алматы. Он известен по работе на телевидении в городах Актобе и Атырау. Будучи в телерадиокомплексе президента снял для Европы четыре документальных фильма о Казахстане, после чего был режиссером монтажа на "Казахфильме".
Что касается фильма-победителя, название которого переводится как "Безграничная надежда", то он снимался в Шымкенте. Все герои в нем и все происходящее – из реальной жизни.
Фото: Instagram/marat.teleuov
Повествование начинается с Марата Телгозы, старший сын которого родился с диагнозом ДЦП. Несмотря на врожденный недуг родители забрали его домой.
А другой казахстанский фильм Madina, о жизни матери-одиночки, покажут на кинофестивале Asian Film Festival Barcelona в Испании.