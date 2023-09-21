44-летняя Алтынай Жорабаева сообщила о долгожданной беременности

Заслуженный деятель Казахстана, эстрадная певица Алтынай Жорабаева накануне, 20 сентября 2023 года, поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

44-летняя певица опубликовала фото с округлившимся животом и заявила, что ждет пятого ребенка от второго мужа Алишера Есенгазина.

"Всевышний дал нам возможность снова стать родителями. Алишер безмерно рад этому". Алтынай Жорабаева

По ее словам, они с мужем на протяжении трех лет не теряли надежду и очень хотели пополнения в семье. Но с прошлого года супруги потеряли всякую надежду из-за возраста певицы.

"Кстати, я, конечно, хочу сына. А Алишеру все равно, будет девочка или мальчик. Он сказал: "Главное – я счастлив, что именно ты подаришь мне ребенка". Алтынай Жорабаева

Она поблагодарила всех за поздравления.

Фолловеры певицы, а также ее коллеги по цеху были несказанно рады за нее, некоторые даже прослезились.

В свою очередь Алишер Есенгазин на своей странице в Instagram опубликовал фото с женой и поблагодарил Всевышнего.

Отметим, что это второй брак Алтынай Жорабаевой. В первом браке с актером Сабитом Абдыкалыковым певица родила четверых дочерей. Они развелись в 2017 году, а в 2020 году Жорабаева вышла замуж за Алишера Есенгазина.