47-летняя Алтынай Жорабаева похвасталась достижением дочери-красавицы в Китае

Эстрадная певица и заслуженный деятель Казахстана Алтынай Жорабаева поделилась с поклонниками радостной новостью – ее старшая дочь Аяулым поступила на грант в магистратуру в Китае. Ранее в этой же стране наследница 47-летней артистки изучала два языка, сообщает Zakon.kz.

О достижении дочери многодетная певица рассказала в Instagram.

"Радостная новость! Наша дочь Аяулым два года по гранту училась в Китае, где изучала китайский и японский языки. А в этом году она поступила в магистратуру в Китае, тоже на грант... Как говорится, если разделить радость с другими, она приумножается… Наша дочь Аяулым снова радует нас и буквально шокирует. Слава Аллаху! Хотела поделиться этой радостью и с вами", – написала счастливая Алтынай Жорабаева 25 августа 2026 года.

Подписчики осыпали артистку и ее наследницу поздравлениями. Также они отметили красоту Аяулым, которой пожелали удачи и успехов:

"Желаем Аяулым удачи!"

"Молодец, Аяулым! Поздравляем!"

"Аяука – красавица! Поздравляю, Алтуш!"

"Поздравляем! Только светлой дороги и успехов".

"Аяу – молодец! Пусть и нашим детям передастся такая удача".

"Поздравляю! Пусть твое счастье и удача приумножаются, Аяука!"

"Какая замечательная новость! Не нарадуешься своим золотым дочкам, которые оправдывают твои надежды! Разделяем твою радость, Алтуш".

Материал по теме "Я расплакалась": Алтынай Жорабаева рассказала о неожиданной новости в семье

Днем ранее, 24 августа, в Казахстане опубликовали список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2026-2027 учебный год.