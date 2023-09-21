Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Димаш Кудайберген в костюме с бабочкой сразил поклонников

Димаш Кудайберген в костюме с бабочкой сразил поклонников Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген порадовал преданных фанатов новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

На кадрах Димаш предстал перед комментаторами в изысканном белом классическом костюме с бабочкой.

"Несколько новых фотографий", – гласит подпись к публикации на странице в Instagram за 21 сентября 2023 года.

Подписчики как всегда с трепетом отреагировали, поблагодарив за фото:

  • Соскучились и уже хочется увидеться, побыстрее бы концерт хоть где-нибудь.
  • Большое спасибо тебе за новые фото!
  • Потрясный до нереальности, шикарный до невозможности!
  • Сразил наповал!
  • Царь, просто царь!
  • Сразу хочется приготовить тебе ужин со свечами и не отпускать…
  • Ты очень красивый мужчина!
  • Мой любимый казахский принц.

Материал по теме

Трек Weekend от Димаша покорил фанатов

В августе прославленный композитор посвятил трогательный пост своей сестренке Раушан, у которой был день рождения.

Читайте также

Торегали
Торегали Тореали снова будут судить
Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Астрологи рассказали для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Астролог рассказала, для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления