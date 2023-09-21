Димаш Кудайберген в костюме с бабочкой сразил поклонников
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген порадовал преданных фанатов новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.
На кадрах Димаш предстал перед комментаторами в изысканном белом классическом костюме с бабочкой.
"Несколько новых фотографий", – гласит подпись к публикации на странице в Instagram за 21 сентября 2023 года.
Подписчики как всегда с трепетом отреагировали, поблагодарив за фото:
- Соскучились и уже хочется увидеться, побыстрее бы концерт хоть где-нибудь.
- Большое спасибо тебе за новые фото!
- Потрясный до нереальности, шикарный до невозможности!
- Сразил наповал!
- Царь, просто царь!
- Сразу хочется приготовить тебе ужин со свечами и не отпускать…
- Ты очень красивый мужчина!
- Мой любимый казахский принц.
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