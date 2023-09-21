Димаш Кудайберген в костюме с бабочкой сразил поклонников

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген порадовал преданных фанатов новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

На кадрах Димаш предстал перед комментаторами в изысканном белом классическом костюме с бабочкой.

"Несколько новых фотографий", – гласит подпись к публикации на странице в Instagram за 21 сентября 2023 года.

Подписчики как всегда с трепетом отреагировали, поблагодарив за фото:

Соскучились и уже хочется увидеться, побыстрее бы концерт хоть где-нибудь.

Большое спасибо тебе за новые фото!

Потрясный до нереальности, шикарный до невозможности!

Сразил наповал!

Царь, просто царь!

Сразу хочется приготовить тебе ужин со свечами и не отпускать…

Ты очень красивый мужчина!

Мой любимый казахский принц.

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