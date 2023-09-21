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Торегали Тореали снова будут судить

Торегали Фото: Instagram/toregalitoreali
Известный казахстанский певец Торегали Тореали вновь предстанет перед судом. На этот раз за оскорбление полицейских во время задержания, когда артист был за рулем под воздействием наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу певца Торегали Тореали. Его подозревают в том, что он оскорбил полицейских во время задержания. 

"В Турксибском районном суде находится на рассмотрении уголовное дело в отношении Т. Алиханова по факту оскорбления представителя власти при исполнении им служебных обязанностей (часть 1 статьи 378 УК РК)". Алматинский городской суд

Тем временем сам Торегали Тореали все еще активен в Instagram. Певец опубликовал в stories видео, где он позирует в казахской юрте. На фоне кадров звучит отрывок из интервью Мухаммеда Али: "Вы сказали всем, что у меня нет шансов, что у меня, кроме молитвы, ничего нет? Болван, мне больше ничего и не нужно".  


Полицейские задержали Торегали Тореали 14 июня.

На кадрах, снятых полицейским жетоном, видно, что певец агрессивен, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания.

Чтобы вытащить его из машины, пришлось задействовать нескольких патрульных. Торегали Тореали вытащили, повалили на асфальт, а затем направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила наркотическое опьянение, "выраженное в употреблении психоактивных веществ".

Певца арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Позже арест продлили на трое суток за неповиновение полиции.

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