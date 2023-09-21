Торегали Тореали снова будут судить

Известный казахстанский певец Торегали Тореали вновь предстанет перед судом. На этот раз за оскорбление полицейских во время задержания, когда артист был за рулем под воздействием наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу певца Торегали Тореали. Его подозревают в том, что он оскорбил полицейских во время задержания.

"В Турксибском районном суде находится на рассмотрении уголовное дело в отношении Т. Алиханова по факту оскорбления представителя власти при исполнении им служебных обязанностей (часть 1 статьи 378 УК РК)". Алматинский городской суд

Тем временем сам Торегали Тореали все еще активен в Instagram. Певец опубликовал в stories видео, где он позирует в казахской юрте. На фоне кадров звучит отрывок из интервью Мухаммеда Али: "Вы сказали всем, что у меня нет шансов, что у меня, кроме молитвы, ничего нет? Болван, мне больше ничего и не нужно".





Полицейские задержали Торегали Тореали 14 июня.



На кадрах, снятых полицейским жетоном, видно, что певец агрессивен, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания.

Чтобы вытащить его из машины, пришлось задействовать нескольких патрульных. Торегали Тореали вытащили, повалили на асфальт, а затем направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила наркотическое опьянение, "выраженное в употреблении психоактивных веществ".

Певца арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Позже арест продлили на трое суток за неповиновение полиции.

