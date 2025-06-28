Торегали Тореали принял решение завершить карьеру

Известный казахстанский певец Торегали Тореали заявил о завершении карьеры эстрадного артиста, сообщает Zakon.kz.

Неожиданный пост он опубликовал в социальных сетях.

"Все. Я все остановил. Сцена. Камера. Песня. Свет. Следующий шаг – тишина", – подписал пост певец.

Комментарии к посту артист отключил, поэтому сложно оценить, как отреагировали его поклонники на данное заявление.

Отметим, что Тореали известен рядом скандалов. В частности, его арестовывали на 20 суток, лишали водительских прав на семь лет за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, за оскорбление представителя власти на певца даже заводили уголовное дело.

Позже, 3 марта 2025 года, Тореали Толепов заявил о переносе концертов Торегали в четырех городах страны на поздний срок. По его словам, это вынужденная мера из-за проблем со здоровьем сына. Позднее отец артиста обратился к казахстанцам.