Димаш выступил с главной песней первого международного кинофестиваля Китая
Фото: скриншот с видео
Димаш Кудайберген выступил в дуэте с китайской исполнительницей Wei Wei на первом в Китае международном кинофестивале "Golden panda". Музыканты исполнили главную песню мероприятия, сообщает Zakon.kz.
Трогательное и красивое шоу, сопровождаемое голосами исполнителей под звуки симфонического оркестра, – церемония первого в Китае международного фестиваля "Золотая панда" ознаменовалась пением казахстанского музыканта Димаша Кудайбергена и певицы Wei Wei. Кадрами выступления поделился с поклонниками Димаш на своей страничке.
"Мы исполнили главную песню кинофестиваля "Золотая панда". Я был рад разделить сцену с вами, Wei Wei", – подписал пост Димаш.
Ранее популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген порадовал преданных фанатов новыми фотографиями в необычном образе.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript