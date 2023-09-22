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Димаш выступил с главной песней первого международного кинофестиваля Китая

Димаш выступил с главной песней первого международного кинофестиваля Китая Фото: скриншот с видео
Димаш Кудайберген выступил в дуэте с китайской исполнительницей Wei Wei на первом в Китае международном кинофестивале "Golden panda". Музыканты исполнили главную песню мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Трогательное и красивое шоу, сопровождаемое голосами исполнителей под звуки симфонического оркестра, – церемония первого в Китае международного фестиваля "Золотая панда" ознаменовалась пением казахстанского музыканта Димаша Кудайбергена и певицы Wei Wei. Кадрами выступления поделился с поклонниками Димаш на своей страничке.


"Мы исполнили главную песню кинофестиваля "Золотая панда". Я был рад разделить сцену с вами, Wei Wei", – подписал пост Димаш.

Ранее популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген порадовал преданных фанатов новыми фотографиями в необычном образе.

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