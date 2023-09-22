Димаш выступил с главной песней первого международного кинофестиваля Китая

Фото: скриншот с видео

Димаш Кудайберген выступил в дуэте с китайской исполнительницей Wei Wei на первом в Китае международном кинофестивале "Golden panda". Музыканты исполнили главную песню мероприятия, сообщает Zakon.kz.

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