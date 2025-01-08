"Двойник" Димаша Кудайбергена спел его песню в Чили

Фото: Instagram/dimash.news

Пабло Ромеро из Чили исполнил песню казахстанского певца Димаша Кудайбергена и прошел в полуфинал популярного шоу, сообщает Zakon.kz.

Этой новостью поделилась команда Димаша Кудайбергена. "7 января 22-летний Пабло Ромеро из города Чильян, расположенного на юге Чили, успешно прошел в полуфинал популярного шоу "My Name Is", выходящего на крупнейшем телеканале страны TVN. Пабло выступил в образе казахстанского певца Димаша Кудайбергена, исполнив его композицию "Кiм Екен", – говорится в описании видео. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DimashNews (@dimash.news) Между тем, Димаш 26 декабря 2024 года принял участие в новогоднем концерте в китайском городе.

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