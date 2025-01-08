#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Культура и шоу-бизнес

"Двойник" Димаша Кудайбергена спел его песню в Чили

Двойник Димаша Кудайбергена, Чили, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 18:02 Фото: Instagram/dimash.news
Пабло Ромеро из Чили исполнил песню казахстанского певца Димаша Кудайбергена и прошел в полуфинал популярного шоу, сообщает Zakon.kz.

Этой новостью поделилась команда Димаша Кудайбергена.

"7 января 22-летний Пабло Ромеро из города Чильян, расположенного на юге Чили, успешно прошел в полуфинал популярного шоу "My Name Is", выходящего на крупнейшем телеканале страны TVN. Пабло выступил в образе казахстанского певца Димаша Кудайбергена, исполнив его композицию "Кiм Екен", – говорится в описании видео.

Между тем, Димаш 26 декабря 2024 года принял участие в новогоднем концерте в китайском городе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Хит легендарного Элвиса Пресли зазвучал по-новому в исполнении Александра Буйнова
Культура и шоу-бизнес
18:07, Сегодня
Хит легендарного Элвиса Пресли зазвучал по-новому в исполнении Александра Буйнова
42-летняя Динара Сатжан выходит замуж
Культура и шоу-бизнес
17:16, Сегодня
42-летняя Динара Сатжан выходит замуж
Максим Галкин показал заметно подросших детей
Культура и шоу-бизнес
16:21, Сегодня
Максим Галкин показал заметно подросших детей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: