Невестка Розы Рымбаевой шокировала родственников

Жена известного казахстанского певца Али Окапова Акерке Буркитбай накануне, 21 сентября 2023 года, опубликовала видеоролик. Подписчики от увиденного умилились, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram невестка народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой рассказала, что улетела в родной Атырау к родственникам, а также показала, как ее встретила мама.

Судя по реакции родственников Акерке, никто не ожидал увидеть ее на пороге с малышом Зейном: мама, сестра, братишка были просто шокированы тем, что Буркитбай приехала к ним в гости.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

Фолловеров видеоролик расстрогал:

"Какие эмоции! Они, наверное, соскучились по сладкому малышу".

"Акерке, твои родные очаровательные, очень приятные. Какая радость в глазах!"

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