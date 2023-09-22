Невестка Розы Рымбаевой шокировала родственников
Фото: Instagram/aliokapov
Жена известного казахстанского певца Али Окапова Акерке Буркитбай накануне, 21 сентября 2023 года, опубликовала видеоролик. Подписчики от увиденного умилились, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram невестка народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой рассказала, что улетела в родной Атырау к родственникам, а также показала, как ее встретила мама.
Судя по реакции родственников Акерке, никто не ожидал увидеть ее на пороге с малышом Зейном: мама, сестра, братишка были просто шокированы тем, что Буркитбай приехала к ним в гости.
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Фолловеров видеоролик расстрогал:
- "Какие эмоции! Они, наверное, соскучились по сладкому малышу".
- "Акерке, твои родные очаровательные, очень приятные. Какая радость в глазах!"
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