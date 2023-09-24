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Айжан Байзакова готова раскрыть имя будущего ребенка

Айжан Байзакова готова раскрыть имя будущего ребенка Фото: Instagram/bayzakova
Айжан Байзакова готовится стать мамой второй раз. Инстаблогер объявила конкурс, предложив своим подписчикам угадать имя будущего ребенка за 50 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Звезда Instagram Айжан Байзакова рассказала, что находится на седьмом месяце беременности. Ее ребенок должен появиться на свет в ноябре.

В личном блоге Айжан рассказала, как протекает беременность. По ее словам, ее мучает изжога, а еще она плохо спит.

Блогер предложила своей аудитории необычный конкурс: тот, кто угадает имя будущего ребенка Байзаковой, выиграет 50 тысяч тенге.

Слухи о второй беременности Айжан Байзаковой ходили давно, но инстадива подтвердила это лишь 10 июля 2023 года.

В интересном положении также находится певица Ерке Есмахан: недавно она опубликовала новые фото с округлившимся животом. 

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