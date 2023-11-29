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Айжан Байзакова объявила о рождении второго ребенка

Айжан Байзакова стала мамой во второй раз Фото: Instagram/arystan_nurbek
Популярный казахстанский блогер Айжан Байзакова сообщила подписчикам, что второй раз стала мамой и принимает поздравления, сообщает Zakon.kz.

Актриса уточнила, что родила мальчика еще 28 ноября 2023 года.

"Сначала делайте: тьфу-тьфу-тьфу. Принимаем ваши поздравления. Вчера, 28.11.2023, родила себе второго мальчика. Прошло идеально".Айжан Байзакова

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24 сентября 2023 года Айжан Байзакова рассказала аудитории, что находится на седьмом месяце беременности.

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23 ноября 2023 года казахстанские исполнители Ерке Есмахан и Raim также сообщили радостную новость: они стали родителями.

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