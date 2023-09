Сценаристы Голливуда заявили о прекращении забастовки

Официальное заявление о прекращении забастовки Гильдия сценаристов опубликовала на своей страничке в Twitter (X) ранним утром (по времени Астаны) 27 сентября. В сообщении сказано, что окончание пятимесячного протеста намечено на полночь (в Голливуде сейчас вечер вторника).

The WGA reached a tentative agreement with the AMPTP. Today, our Negotiating Committee, WGAW Board, and WGAE Council all voted unanimously to recommend the agreement. The strike ends at 12:01 am. Check out our deal at https://t.co/c0ULMXhPL7. #WGAStrong pic.twitter.com/7z8kw9xI1p