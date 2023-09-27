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Сценаристы Голливуда заявили о прекращении забастовки

Сценаристы Голливуда заявили о прекращении забастовки Фото: pixabay
В полночь завершится пятимесячная забастовка Гильдии сценаристов США, к такому решению они пришли после длительных переговоров с киностудиями, сообщает Zakon.kz.

Официальное заявление о прекращении забастовки Гильдия сценаристов опубликовала на своей страничке в Twitter (X) ранним утром (по времени Астаны) 27 сентября. В сообщении сказано, что окончание пятимесячного протеста намечено на полночь (в Голливуде сейчас вечер вторника).


Ранее стало известно, что сценаристы Гильдии после длительных переговоров достигли соглашений с киностудиями. Однако все многочисленные детали еще будут согласовывать.

В Гильдии в ходе протеста сообщили, что забастовка сценаристов и актеров, которые в процессе присоединились к ним, обходится экономике Калифорнии в 30 млн долларов в день.

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