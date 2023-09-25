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Казахстанские блогеры-миллионники устроили свадебную фотосессию спустя 8 лет брака

Казахстанские блогеры-миллионики устроили свадебную фотосессию спустя 8 лет брака Фото: Instagram/elt6i
Ерболат Жанабылов с супругой Эльмирой Толегеновой поделились с подписчиками кадрами свадебной фотосессии и рассказали, что они усвоили за совместно прожитые годы, сообщает Zakon.kz.

Блогеры отметили, что у них не было свадьбы, и теперь они воплотили кусочек мечты – свадебную фотосессию.

Также они уточнили, что уже вместе 10 лет. Из них 8 лет в статусе мужа и жены.

"Сегодня мы отмечаем наш 8 год в браке, и это дало нам повод задуматься о том, что мы усвоили за это время. Брак – это путешествие, полное радостей, испытаний и роста, которое только с усилиями обоих будет становиться крепче", – говорится в сообщении за 24 сентября 2023 года.

Далее известные казахстанцы перечислили "пару уроков жизни, к которым пришли":

  1. Коммуникация – ключ к успеху: мы научились слушать друг друга и открыто выражать свои чувства и потребности. Ни в коем случае нельзя затаивать обиды и жить с ними. Разговаривайте!
  2. Уважение к личному пространству: важно иметь время для себя и уважать личное пространство партнера.
  3. Совместные цели: задавая общие цели и мечты, мы создаем основу для совместного роста и достижения! Мечтайте и идите к этому вместе!
  4. Понимание различий: мы приняли, что где-то мы разные, и это нормально! Уважение к различиям делает отношения более гармоничными и интересными.
  5. Время вдвоем: неважно, сколько лет прошло, нам всегда важно проводить время только вдвоем, поддерживая в отношениях страсть и ту самую влюбленность.
  6. Прощение: мы поняли, что все совершают ошибки, и прощение – важная часть здоровых отношений. Мы учимся прощать и просить прощения.

"Вот такие наши заповеди, и это лишь малая часть", – сказано в заключении.

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Аналогичная ситуация сложилась у пары Джигана и Оксаны Самойловой. Они также сыграли свадьбу спустя 10 лет брака.

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